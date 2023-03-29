Зеленский заявил о готовности встретиться с Си Цзиньпином

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в своей стране. Об этом он сообщил в беседе с агентством Associated Press.

"Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним", – указал глава Украины.

По словам Зеленского, на протяжении прошлого года у него отсутствовали контакты с Си Цзиньпином.

До этого советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что телефонный разговор Зеленского и Си Цзиньпина планируется, однако имеются сложности при его организации. Он указал, что трудности заключаются в позиции Китая, который, по его мнению, "не нашел своего нового политического места".

Также в США призвали китайского лидера с разговору с Зеленским. Помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что председателю КНР необходимо лично услышать точку зрения Киева касательно конфликта на Украине, а "не только точку зрения России".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что планируется организовать новый телефонный разговор между Джо Байденом и Си Цзиньпином. Однако на данный момент администрации США "нечего подтвердить или анонсировать" по поводу будущего разговора, добавила она.

Телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина в ближайшее время не планируется – СМИ

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