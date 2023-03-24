В Киеве заявили о сложности организации разговора Зеленского с Си Цзиньпином

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Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина планируется, но имеются сложности при его организации. Об этом сообщает ТАСС.

Подоляк отметил, что сложности заключаются в позиции Китая, который, по его мнению, "не нашел своего нового политического места".

"То есть – хочет ли он на себя взять вопрос урегулирования между Россией и Украиной или все-таки будет осторожно стоять в стороне. Как я понимаю, Китай еще для себя этого не выяснил", – добавил он.

Политик подчеркнул, что за организацию разговора ответственны и МИД Украины и офис президента.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне также планируют организовать новый телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и Си Цзиньпином. В администрации США не смогли анонсировать примерную дату будущего разговора.

В США также призвали Си Цзиньпина с разговору с Зеленским. Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что председателю КНР необходимо лично услышать точку зрения Киева касательно конфликта на Украине, а "не только точку зрения России".

Президенты США и Украины хотят встретиться с Си Цзиньпином – СМИ

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