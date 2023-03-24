В Белом доме подтвердили намерение Байдена провести разговор с Си Цзиньпином

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В Вашингтоне планируют организовать новый телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Это то, что мы собираемся сделать, мы работаем над этим", – приводит ее слова РИА Новости.

Жан-Пьер сообщила, что на данный момент администрации США "нечего подтвердить или анонсировать" по поводу будущего разговора.

Ранее экс-госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация президента США Джо Байдена допустила стратегическую ошибку, позволив сблизиться Китаю и России. Помпео считает, что РФ и КНР, являющиеся постоянными членами Совета безопасности ООН, объединились против США, что грозит Вашингтону негативными последствиями.

Соединенные Штаты также призвали Си Цзиньпина к прямому контакту с президентом Украины Владимиром Зеленским. По мнению помощника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, председателю КНР необходимо лично услышать точку зрения Киева касательно конфликта на Украине.

Президенты США и Украины хотят встретиться с Си Цзиньпином – СМИ

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