Экс-госсекретарь США назвал стратегической ошибкой Байдена сближение России и Китая

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Бывший директор ЦРУ и экс-госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация президента США Джо Байдена допустила стратегическую ошибку, позволив сблизиться Китаю и России. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.

Помпео заявил, что в Белом доме пытались представить незначительным визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.

"Администрация Байдена потерпела неудачу, они позволили русским и китайцам объединиться, и это представляет огромные риски для США и каждого гражданина" – сказал он.

По мнению Помпео, Россия и Китай, являющиеся постоянными членами Совета безопасности ООН, объединились против США, что грозит Вашингтону негативными последствиями. По его мнению, экономическое взаимодействие между РФ и КНР очень важно и повлияет на США, в том числе на рабочие места в стране.

Он заявил, что в Вашингтоне должны быть "в абсолютной готовности дать отпор".

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву для встречи с Владимиром Путиным. В тот же день главы стран провели неформальную беседу в режиме тет-а-тет, на которой обсудили дальнейшее развитие партнерских отношений и китайский план урегулирования конфликта на Украине.

21 марта в Доме правительства России состоялась встреча Си Цзиньпина с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Во второй половине дня в Кремле состоялись переговоры в узком составе, затем представители России и Китая продолжили общение в расширенном составе.

Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали два документа об экономическом сотрудничестве между РФ и Китаем.

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