Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об экономическом сотрудничестве РФ и Китая

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Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали два документа о сотрудничестве между РФ и Китаем. Подписание соглашений состоялось в ходе встречи лидеров РФ и КНР в Кремле.

Один из документов, подписанный главами двух государств, содержит план развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества на период до 2030 года. Второе соглашение заключает план углубления партнерства РФ и КНР.

По словам Путина, экономическое сотрудничество остается приоритетным направлением в вопросе взаимоотношений двух государств. Состоявшуюся встречу с Си Цзиньпином российский лидер назвал успешной и конструктивной.

До этого Владимир Путин проинформировал китайского коллегу о готовности РФ поддержать бизнес КНР в вопросе замещения ушедших из страны компаний. Москва сможет оказать поддержку китайским предпринимателям при желании выйти на российский рынок.

В свою очередь, Си Цзиньпин ранее заявил, что курс на стратегическое сотрудничество с РФ остается неизменным. По его словам, страны продолжат укреплять сложившиеся отношения и дальше.



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