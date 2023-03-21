Си Цзиньпин сообщил, что пригласил Путина посетить Китай в этом году

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что пригласил Владимира Путина посетить Китай в этом году. Об этом сообщает ТАСС.

"Я вчера пригласил президента Путина в удобное для него время в этом году посетить Китай с визитом, поскольку в этом году в Китае состоится третий международный форум в рамках "Одного пояса – одного пути", – сказал председатель КНР на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Си Цзиньпин напомнил, что Путин принимал участие в прошедших двух форумах.

Также глава китайского государства пригласил Мишустина посетить Китай с визитом как можно скорее для установления тесных связей с новым премьер-министром Госсовета КНР Ли Цяном. В своей речи он подчеркнул важность продолжения регулярных встреч глав правительств Китая и России.

Премьер-министр РФ принял приглашение Си Цзиньпина, сообщил пресс-секретарь главы российского кабмина Борис Беляков.

По словам председателя КНР, отношения между Россией и Китаем "прошли много испытаний на прочность". Он отметил неслучайность выбора России в качестве первого государства для зарубежного визита после переизбрания. Си Цзиньпин сказал, что этот выбор соответствует исторической логике. Он назвал РФ и КНР крупнейшими державами и всесторонними стратегическими партнерами.

20 марта лидер КНР прибыл с государственным визитом в Москву для переговоров с Путиным. Самолет с Си Цзиньпином приземлился в международном аэропорту Внуково-2. Он пробудет в России до 22 марта.

Неформальная встреча глав двух государств завершилась спустя четыре с половиной часа. По словам российского президента, существенные шаги в развитии отношений государств были достигнуты за последние 10 лет. Путин отметил, что увеличился торговый оборот, в 2023 году он составил 185 миллиардов долларов.



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