Песков призвал дождаться заявлений для СМИ по поводу приглашения Путину посетить КНР

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, принял ли Владимир Путин приглашение Си Цзиньпина посетить Китай, попросил дождаться, когда будут сделаны заявления для представителей СМИ.

"Давайте дождемся заявлений для СМИ, давайте не будем сейчас забегать вперед", – сказал он.

По словам пресс-секретаря главы государства, в первый день переговоров у президента РФ уже состоялся серьезный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином. Главам двух стран удалось обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам.

Песков отказался давать оценку их разговору, отметив, что позже будут сделаны официальные заявления для прессы.

20 марта лидер КНР прибыл с государственным визитом в Москву для переговоров с Путиным. Самолет с Си Цзиньпином приземлился в международном аэропорту Внуково-2. Он пробудет в России до 22 марта.

Неформальная встреча глав двух государств завершилась спустя четыре с половиной часа. По словам российского президента, существенные шаги в развитии отношений государств были достигнуты за последние 10 лет.

Позднее стало известно, что китайский лидер пригласил Путина посетить КНР. Он рассказал, что в этом году в Китае состоится третий международный форум в рамках "Одного пояса – одного пути". Си Цзиньпин напомнил, что президент РФ принимал участие в прошедших двух форумах.



Си Цзиньпин сообщил, что пригласил Путина посетить Китай в этом году

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