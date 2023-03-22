Президент Чехии заявил о ревизии отношений с Китаем в ряде европейских стран

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Президент Чехии Петр Павел, в ходе своего визита в Германию, заявил, что отношение к Китаю стало главной темой переговоров с ведущими немецкими политиками. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Павела, отношение к Китаю проходит определенную ревизию в Европе. Чешский президент заявил, что европейские политики интересуются, до какой меры Китай будет выказывать поддержку России в вопросе конфликта на Украине.

Павел считает, что в отношении Китая будет успешной только единая политика Европы. По его мнению, только она сможет обеспечить отношения "равного с равным".

Ранее президент Чехии заявил, что в конфликте на Украине в этом году произойдет перелом. Он отметил, что в 2023 году продолжатся попытки разрешить ситуацию на Украине, поэтому, по его мнению, стороны конфликта будут стремиться улучшить "переговорные позиции".

Ранее Павел также заявлял, что у ВСУ есть только одна попытка на контрнаступление. По его мнению, если Киев не сможет перехватить инициативу в конфликте в этом году, то помощь западных стран уменьшится и войска Украины столкнутся с нехваткой ресурсов.

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