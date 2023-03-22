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Большинство стран мира не разделяют взгляды Запада на украинский кризис. С таким заявлением выступил обозреватель Guardian Джонатан Стил.

"Сейчас, спустя 30 лет после распада Советского Союза, налицо признаки приближения окончания однополярного мира с американским доминированием", – написал он.

Стил считает, что к соперникам США относится уже не только Россия, но и "все более уверенный в себе Китай". Он также отмечает, что страны Глобального Юга проявляют все большую активность.

Обозреватель провел параллели между вторжением США в Ирак и российской спецоперацией на Украине. Он отметил, что действия Штатов, которые расцениваются как военные преступления, не вызывали никаких санкций со стороны стран Запада, тогда как против России выступили почти все западные страны.

По мнению Стила, действия США и союзников вызывают скепсис у лидеров стран Азии, Африки и Латинской Америки. Обозреватель пишет, что они не доверяют заявлениям Вашингтона о том, что поставка вооружений на Украину "просто помогает ей защищаться". Стил считает, что в странах Азии, Африки и Латинской Америки полагают, что задумка Штатов состоит в смене режима в России.

Обозреватель отмечает, что эпоха превосходства США подходит к концу, несмотря на увеличение влияния Вашингтона на Европу из-за конфликта на Украине.

Ранее американский журналист Джексон Хинкль заявил, что президент России Владимир Путин изменил мир, разрушив прежнее однополярное устройство глобальной политики. По его мнению, именно российский президент "привел нас в многополярный мир".

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