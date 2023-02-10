В США заявили, что Путин сделал мир многополярным

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин изменил мир, разрушив прежнее однополярное устройство глобальной политики. Такое мнение выразил американский журналист Джексон Хинкль.

"Путин привел нас в многополярный мир", – написал Хинкль в Twitter.

Ранее российский лидер заявил, что сегодня в мире происходят мощные геополитические сдвиги. По словам президента РФ, в настоящее время в Азии, Африке и Латинской Америке формируются новые центры развития, которые становятся контурами "по-настоящему многополярного миропорядка".

Путин отметил, что в связи с этим Запад сознательно умножает хаос и обостряет обстановку в мире, однако противостоять этим процессам невозможно.



Путин заявил, что в Азии формируются новые центры силы

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