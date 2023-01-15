Турецкий обозреватель заявил, что Россия становится лишь сильнее от нападений Запада

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия становится только сильнее от нападений со стороны Запада. Такое мнение высказал Берджан Тутар, обозреватель турецкого издания Sabah.

"За последние 300 лет на Россию нападали пять раз со стороны Запада. Однако все эти вторжения только делают Россию сильнее", – написал он.

Первым нападением Запада на Россию Тутар назвал войну 1812 года. После поражения Наполеона французская культура преобладавшая в российском обществе, отошла на задний план.

Вторым нападением автор счел революцию 1917 года. По его мнению, Белая гвардия пыталась подавить революцию под руководством Запада.

Третьей и четвертой атаками Запада Тутар назвал Великую Отечественную войну и Холодную войну.

Пятой же атакой, по мнению автора, является свержение США и Европой пророссийски настроенного президента Украины. Тутар считает, что с началом спецоперации, Россия пошатнула "глобальный статус-кво". Обозреватель заявляет, что Вашингтон перешел в наступление на Россию через киевский режим.

"Москва с помощью политики Большой Евразии расшатывает основы американской гегемонии и подрывает статус Соединенных Штатов как единоличной сверхдержавы", – резюмировал автор.

Ранее обозреватель израильского СМИ заявил, что переориентация РФ на Восток покончит с американской гегемонией и положит новый миропорядок. По его словам, происходит сдвиг от евроцентричного мира, уходящего корнями в колониальное господство и мировые войны.

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