Россия, Китай и США формируют новую многополярность – СМИ

Фото: depositphotos/denisismagilov

Россия, Китай и Соединенные Штаты на фоне сложившейся геополитической ситуации формируют новую многополярность, пишет газета "Коммерсант".

В стать указывается, что конфликты на Украине и вокруг Тайваня привели к шоковому перевороту в международной политике. В результате коллективный Запад во главе с США стал одним из полюсов, противопоставляя себе РФ и КНР.

При этом в публикации отмечается, что Москва и Пекин не называют свои отношения союзническими, несмотря на их развитие, поскольку имеют разные интересы в конфликте с Вашингтоном и Брюсселем.

"Резкое сближение Китая и России и попытки представить Москву и Пекин двумя полюсами незападного мира, не принимающими правила игры США и их союзников, начались еще до операции на Украине", – говорится в статье.

Накануне китайский профессор Ван Вэнь заявил, что в мире происходит беспрецедентное "восстание" государств против установленного Западом порядка, а минувший 2022 год стал годом "девестернизации".

Эксперт подчеркнул, что речь идет не об открытом противостоянии, а том, что ряд государств стали задумываться о своих национальных интересах и избавляться от западной зависимости и контроля.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!