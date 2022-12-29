США считают Китай единственным противником, намеренным изменить миропорядок – госдеп

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США рассматривают Китай как единственного соперника, намеренного изменить существующий миропорядок. Об этом заявлил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.

"КНР является нашим единственным соперником, который одновременно намерен изменить международный порядок", – приводит его слова РИА Новости.

Патель уточнил, что Китай для осуществления своих целей наращивает экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь.

Ранее обозреватель Foreign Affairs Агата Демаре заявила, что Россия и Китай одержали убедительную победу в борьбе с экономическими санкциями США. По мнению обозревателя, эпохе излюбленного американского экономического оружия приходит конец.

До этого министр иностранных дел КНР Ван И назвал отношения Москвы и Пекина крепкими, как монолит. Он подчеркнул, что они не меняются под воздействием неустойчивой мировой конъюнктуры.

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