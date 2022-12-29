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29 декабря, 23:17

Политика

США считают Китай единственным противником, намеренным изменить миропорядок – госдеп

Фото: depositphotos/JaneUK

США рассматривают Китай как единственного соперника, намеренного изменить существующий миропорядок. Об этом заявлил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.

"КНР является нашим единственным соперником, который одновременно намерен изменить международный порядок", – приводит его слова РИА Новости.

Патель уточнил, что Китай для осуществления своих целей наращивает экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь.

Ранее обозреватель Foreign Affairs Агата Демаре заявила, что Россия и Китай одержали убедительную победу в борьбе с экономическими санкциями США. По мнению обозревателя, эпохе излюбленного американского экономического оружия приходит конец.

До этого министр иностранных дел КНР Ван И назвал отношения Москвы и Пекина крепкими, как монолит. Он подчеркнул, что они не меняются под воздействием неустойчивой мировой конъюнктуры.

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