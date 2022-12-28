Россия и Китай победили в борьбе с экономическими санкциями США – СМИ

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Россия и Китай одержали убедительную победу в борьбе с экономическими санкциями США, пишет обозреватель Foreign Affairs Агата Демаре.

В материале говорится, что эпохе излюбленного американского экономического оружия приходит конец.

"Вседозволенность, с которой Вашингтон оперировал этими карательными мерами, вызвала сопротивление мира", – говорится в материале.

Автор статьи в качестве примера назвала три самых убедительных ответа РФ и КНР на санкционную политику США.

Среди них – создание двусторонних валютных свопов, которые избавили Россию и Китай от нужды использовать доллар, разработка незападных платежных систем по типу китайской SWIFT CIPS, к которой присоединились уже свыше 1,3 тысячи банков, а также внедрение цифровой валюты, защищенной от санкций США, поскольку Вашингтон не может предотвратить использование виртуальных денег, эмитированных центральным банком другой страны.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что отношения Москвы и Пекина крепкие, как монолит, они не меняются под воздействием неустойчивой мировой конъюнктуры. По его словам, сотрудничество двух стран не нацелено на какую-либо третью сторону, а также отметил, что Россия и Китай твердо выступают против гегемонии и новой холодной войны.

До этого посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что в этом году товарооборот между Россией и Китаем может установить рекорд, превысив 180 миллиардов долларов.

Дипломат также отметил тесное сотрудничество предпринимателей двух стран, заявив, что его результаты окажут благоприятное воздействие на укрепление взаимоотношений между Пекином и Москвой.



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