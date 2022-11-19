Товарооборот между РФ и Китаем может стать рекордным в 2022 году – посол КНР

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Товарооборот между Россией и Китаем может установить рекорд в 2022 году. Такое предположение высказал посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

"В этом году цифра, думаю, будет больше 180 миллиардов долларов", – цитирует Ханьхуэя ТАСС.

Дипломат также отметил тесное сотрудничество предпринимателей двух стран, заявив, что его результаты окажут благоприятное воздействие на укрепление взаимоотношений между Пекином и Москвой.

Ханьхуэй добавил, что в настоящее время взаимоотношения России и Китая складываются лучшим образом. Взаимодействие двух государств может стать важным для стабилизации обстановки в мире.

Как сообщалось ранее, товарооборот между двумя государствами за 10 месяцев 2022 года вырос на 33% и составил 154 миллиарда долларов. КНР поставила в РФ товаров более чем на 59 миллиардов долларов. Россия экспортировала в Китай продукции более чем на 94 миллиарда долларов.

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