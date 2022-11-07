Товарооборот РФ и Китая вырос на 33% за 10 месяцев 2022 года

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Главное таможенное управление КНР сообщило о существенном увеличении товарооборота с Россией, передает РИА Новости.

По данным ведомства, за первые 10 месяцев 2022 года прирост составил 33 процента. Таким образом, речь идет о рекордном значении почти в 154 миллиарда долларов.

За отчетный период Китай ввез в Россию товаров на 59,596 миллиарда долларов. Поставки из РФ в КНР выросли, в свою очередь, на 49,9% и достигли уровня в 94,342 миллиарда долларов.

Отмечается также прирост товарооборота между странами по итогам 2021 года. Он составил рекордные 146,887 миллиарда долларов, прибавив 35,8 процента к предыдущему показателю.

Ранее The New York Times сообщили, что ряд стран, в том числе Индия, Китай и Турция, нарастили импорт из России с конца февраля текущего года. Индия, в частности, прибавила 430% по сравнению со средним показателем последних пяти лет.

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