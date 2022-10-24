Китай в сентябре снизил закупки угля, газа и нефти у России на 9%

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Китай в сентябре 2022 года снизил объем закупок у России нефти, нефтепродуктов, природного газа и угля на 9%. Это порядка 7,63 миллиона долларов, сообщает РБК со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

Статистические данные демонстрируют, что поставки каменного и бурого угля снизились до 6,95 миллиона тонн. Показатель упал на 18,6%.

Ввоз в Китай российской сырой нефти снизился до 7,46 миллиона, на 10,5%.

Во второй половине сентября сообщалось, что поставки российских угля и газа в Китай достигли рекордных объемов с 2017 года. В августе Россия экспортировала туда природный газ на общую сумму 409,37 миллиона долларов.

Кроме того, за последние 5 лет в Китай из РФ было экспортировано 8,542 миллиона тонн угля.



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