Эксперт назвал снижение цен на газ в Европе ниже 1 000 долларов "затишьем перед бурей"

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Цена газа в Европе опустилась ниже 1 000 долларов за 1 000 кубических метров впервые с 14 июня. Подобное снижение можно назвать "затишьем перед бурей", считает эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, отопительный сезон в Европе еще не стартовал. Поэтому, утверждает Юшков, нужды в газе сильной нет. Более того, в Европе хорошо работают другие источники энергии, заявил эксперт. Спрос на газ снижается, от этого он и становится дешевле.

Аналитик поделился, что так или иначе цены на этот ресурс к старту отопительного сезона снова вырастут.

"Потребление газа увеличится. Просто сейчас оно сократилось в сегменте электроэнергетики, а возрастет в сегменте отопления. И от этого европейцам никуда не деться, поэтому цены пойдут вверх на фоне потребления газа", – цитирует Юшкова RT.

Эксперт подчеркнул, что подобный эффект снижения цен является временным, зимой траты возрастут к нескольким тысячам долларов за тысячу кубов. По его мнению, самые высокие цены в Европе будут зафиксированы с середины января по конец марта.

До этого в докладе Международного валютного фонда рассказали, что европейские страны смогут выдержать ближайшую зиму на накопленных резервах топлива. При этом в следующем году в Европе ожидаются рекордные цены на газ и электричество.

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