Власти Норвегии выступили против введения потолка цен на газ

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В Норвегии выступили против введения потолка цен на газ. Министр нефти и энергетики королевства Терье Осланд обозначил позицию норвежских властей на заседании Совета министров Евросоюза по энергетике.

"Правительство Норвегии не рекомендует вводить ограничение цен на газ. Мы думаем, что решение – это выработать договоренности в сфере торговли", – приводит ТАСС его слова.

Ранее министр экологии Италии Роберто Чинголани заявил, что Еврокомиссия может представить предложение по введению потолка цен на газ. По его словам, речь идет о неком варианте, который поддержали 15 стран Евросоюза. Он также отметил, что предложение поддерживают в ФРГ, однако там прежде хотят убедиться, не навредит ли соответствующее решение отдельным членам ЕС.

В свою очередь, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сказал, что государства ЕС должны принять совместное решение о введении потолка цен. По его словам, это решение так долго обсуждается в связи с тем, что разные страны ЕС имеют разные взгляды по данному вопросу.



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