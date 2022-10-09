Песков предрек Европе печальное будущее из-за проблем с энергоресурсами

Фото: kremlin.ru

Европу в ближайшие пару десятков лет ждет печальное будущее из-за проблем с энергоресурсами. Об этом в эфире телеканала Россия 1 заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Загибается производство. Наступает деиндустриализация. Все это <...> в перспективе следующих 10–20 лет, как минимум, будет иметь весьма и весьма плачевные последствия для европейского континента", – сказал он.

Представитель Кремля заметил, что США сегодня устраивают беспредел на энергетических рынках, зарабатывая огромные деньги на Европе. По его словам, поведение Вашингтона ни к чему хорошему не приведет.

Кроме того, Песков прокомментировал решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти, назвав его победной не России, но здравого смысла. Шаг организации, уверен он, сбалансирует, беспредел, устраиваемый США.

Ранее глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт заявил, что введение ценового потолка на российскую нефть может стать самой большой энергетической ошибкой президента США Джо Байдена.

По его словам, крупные покупатели, такие как Индия и Китай, скорее всего, проигнорируют ограничения или попытаются их обойти, тем самым продолжив "обеспечивать жизненно важное финансирование российской военной машины своими покупками".



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