Аналитик оценил последствия введения потолка цен на нефть РФ

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После введения потолка цен на российскую нефть Москва должна оценить коммерческую выгоду от ее продажи по новым условиям. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев пояснил, что Россия продолжит внешнеторговую деятельность, если цены будут приемлемы для Москвы. Вместе с тем он предположил, что введенные ЕС цены с большей долей вероятности не подойдут для РФ. Это же, считает Беляев, спровоцирует остановку продажи энергоресурсов.

"Как ни странно, ограничивая цены на нефть, Евросоюз подталкивает рост мировых цен. А это, в свою очередь, принесет экономическую выгоду для России", – пояснил Беляев.

Аналитик отметил, что установка потолка цен на нефть приведет к переходу поставок энергоресурсов через "Северные потоки" в другие страны. Беляев подчеркнул, что Москва будет переходить на рынки стран, которые принесут ей больше выгоды.

Политолог Дмитрий Журавлев выразил мнение, что Евросоюз не будет вводить потолок цен на нефть. По его словам, в перспективе это может привести к отказу от рыночных цен и от всей экономической модели.

"В свое время определение потолка цен на продукты привело к тому, что Париж погиб от голода", – рассказал Журавлев.

Политолог пояснил, что потолок цен разумно вводить, если на товар отсутствует спрос. Однако в случае с российской нефтью всегда найдутся страны, готовые приобрести российские энергоресурсы.

Ранее глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт заявил, что введение ценового потолка на российскую нефть может стать самой большой энергетической ошибкой президента США Джо Байдена. По его словам, крупные покупатели, такие как Индия и Китай, скорее всего, проигнорируют ограничения или попытаются их обойти, тем самым продолжив "обеспечивать жизненно важное финансирование российской военной машины своими покупками".



ЕС не установит "потолок" цен на российский газ

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