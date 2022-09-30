В ЕК заявили о необходимости введения потолка цен на весь импорт российского газа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Государства ЕС должны принять совместное решение о введении потолка цен на весь импорт газа из России, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Об этом сообщает ТАСС.
"Ответ ясен: нам нужен потолок на весь российский газ", – сказала она на экстренном заседании Совета ЕС в Брюсселе.
По словам Симсон, решение о введении потолка цен на российский газ так долго обсуждается в связи с тем, что разные страны ЕС имеют разные взгляды по данному вопросу. Она отметила, что в этой ситуации Еврокомиссия должна представить идею, которая найдет широкую поддержку.
"Мы должны найти способ, который приемлем для всех государств-членов", – пояснила Симсон.
Она добавила, что данный вопрос будет обсуждаться на экстренном заседании.
Ранее министр экологии Италии Роберто Чинголани заявил, что Еврокомиссия может представить предложение по введению потолка цен на газ до конца сентября. По его словам, речь идет о неком варианте, который поддержали 15 стран Евросоюза. Он также отметил, что предложение, в частности, поддерживают в ФРГ, однако там прежде хотят убедиться, не навредит ли соответствующее решение отдельным членам ЕС.
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