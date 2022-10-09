Песков назвал решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти победой здравого смысла

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Решение стран – участниц соглашения ОПЕК+ о снижении добычи нефти является победой не России, а здравого смысла. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала Россия 1.

По его словам, США пытаются манипулировать своими запасами нефти, вбрасывая дополнительное количество на рынок. Песков выразил мнение, что такая игра ни к чему хорошему не приведет.

Он добавил, что Вашингтон хочет протолкнуть свои решения даже ценой дестабилизации мирового энергорынка.

"И то, что этому фактически противостоит сбалансированная, вдумчивая и плановая работа стран, которые занимают в рамках ОПЕК+ ответственную позицию, в том числе и наша страна, это очень хорошо. Это хоть как-то балансирует беспредел, который устраивают американцы", – сказал Песков.

Ранее сообщалось, что страны – члены ОПЕК+ проголосовали в пользу снижения добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Все участники сделки поддержали данное решение. Оно начнет действовать с ноября 2022 года.



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