17:10Экономика
В ОПЕК+ одобрили сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки – СМИ
Фото: ТАСС/AP/Lisa Leutner
Страны – члены ОПЕК+ проголосовали в пользу снижения добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одной из делегаций.
"Формально еще не согласовали, но уже проголосовали", – отметил он.
Собеседник агентства также сообщил, что все участники сделки поддержали данное решение. Оно начнет действовать с ноября 2022 года.
Ранее министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн предположил, что цена на нефть может вырасти до 150 долларов за баррель в ближайшие месяцы. По его мнению, из-за приближающейся зимы цены на нефть будут продолжать расти.
Он считает, что такой рост может сильно повлиять на экономическое состояние стран, которые не производят ее.
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