В ОПЕК+ одобрили сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Lisa Leutner

Страны – члены ОПЕК+ проголосовали в пользу снижения добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одной из делегаций.

"Формально еще не согласовали, но уже проголосовали", – отметил он.

Собеседник агентства также сообщил, что все участники сделки поддержали данное решение. Оно начнет действовать с ноября 2022 года.

Ранее министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн предположил, что цена на нефть может вырасти до 150 долларов за баррель в ближайшие месяцы. По его мнению, из-за приближающейся зимы цены на нефть будут продолжать расти.

Он считает, что такой рост может сильно повлиять на экономическое состояние стран, которые не производят ее.



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