Саудовская Аравия и Россия объявят о сокращении добычи нефти – СМИ

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Саудовская Аравия, Россия и другие производители готовы объявить на встрече ОПЕК+ в Вене о существенном сокращении добычи нефти. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Эр-Рияд хочет увеличить цены на нефть, чтобы разозлить Вашингтон и помочь Москве.

Ранее министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн предположил, что цена на нефть может вырасти до 150 долларов за баррель в ближайшие месяцы. По его мнению, из-за приближающейся зимы цены на нефть будут продолжать расти. Он считает, что такой рост может сильно повлиять на экономическое состояние стран, которые не производят ее.



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