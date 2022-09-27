Глава МИД Ирака ожидает роста цен на нефть до 150 долларов в ближайшие месяцы

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Цена на нефть может вырасти до 150 долларов за баррель в ближайшие месяцы. Об этом рассказал министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн в беседе с РИА Новости на полях Генеральной ассамблеи ООН.
По его мнению, из-за приближающейся зимы цены на нефть будут продолжать расти. Он считает, что такой рост может сильно повлиять на экономическое состояние стран, которые не производят ее.
Кроме того, отметил Хусейн, нельзя не учесть влияние антироссийских санкций на стоимость углеводородов.
Ранее в СМИ со ссылкой на инсайдеров сообщали, что страны ЕС намерены в течение нескольких недель договориться об установлении потолка цен на российскую нефть из-за объявления в России частичной мобилизации. При этом источники заявили, что данный план сопровождается некоторыми препятствиями
Позже поступила информация, что Евросоюз пока не будет принимать решения о введении верхнего ограничения цен на российскую нефть. Это связано с сохраняющимися разногласиями между странами, входящими в ЕС.
Некоторые государства выступают против введения потолка цен на российскую нефть, в то время как в ЕС такие решения принимаются лишь единогласно.
Цены на газ в Европе превысил 2 500 долларов за тысячу кубометров
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