Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 сентября, 10:40

Происшествия

Член УИК Херсонской области погибла при атаке БПЛА на автобус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два человека погибли при целенаправленного удара БПЛА по гражданскому автобусу в Херсонской области. Одной из жертв стала член участковой избирательной комиссии (УИК) Ольга Демьяненко, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, которую цитирует РИА Новости.

По ее словам, трагедия произошла 20 сентября. Памфилова уточнила, что Демьяненко работала на избирательном участке № 220 Нижнесерогозского района.

Ранее от удара украинских беспилотников погибла председатель УИК № 394 в Запорожской области Елена Астанина. По данному факту возбудили уголовное дело. Это произошло в результате атаки на село Октябрьское Токмакского муниципального округа.

Кроме того, 17 сентября ВСУ нанесли удар БПЛА по жилому дому в селе Любимовка Михайловского муниципального округа в Запорожской области. Пострадали председатель УИК № 595, ее муж и несовершеннолетний сын, а также мирная жительница из соседнего дома.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте.

Читайте также


происшествиярегионы

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика