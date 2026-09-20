Член УИК Херсонской области погибла при атаке БПЛА на автобус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два человека погибли при целенаправленного удара БПЛА по гражданскому автобусу в Херсонской области. Одной из жертв стала член участковой избирательной комиссии (УИК) Ольга Демьяненко, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, которую цитирует РИА Новости.

По ее словам, трагедия произошла 20 сентября. Памфилова уточнила, что Демьяненко работала на избирательном участке № 220 Нижнесерогозского района.

Ранее от удара украинских беспилотников погибла председатель УИК № 394 в Запорожской области Елена Астанина. По данному факту возбудили уголовное дело. Это произошло в результате атаки на село Октябрьское Токмакского муниципального округа.

Кроме того, 17 сентября ВСУ нанесли удар БПЛА по жилому дому в селе Любимовка Михайловского муниципального округа в Запорожской области. Пострадали председатель УИК № 595, ее муж и несовершеннолетний сын, а также мирная жительница из соседнего дома.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте.

