Детские площадки в виде фрегатов и замков появились во дворах Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обустроили детские площадки в виде кораблей и замков во дворах. Они дополняются лазательными конструкциями и развивающими элементами, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Игровые зоны создали в нескольких районах города. На Судостроительной улице в районе Нагатинский Затон обустроили большое пространство с несколькими тематическими зонами. Центральным элементом стал деревянный фрегат, рядом с которым разместили конструкции на космическую тематику с интерактивными панелями и фигурами звездочетов. На площадке также установили качели, пружинные качалки, карусель, песочницу и уличную мебель. Для занятий спортом предусмотрены тренажеры, хоккейная коробка, баскетбольные стойки и футбольные ворота. Таким образом, на одной территории объединили зоны для игр, спорта и отдыха.

В Новоконюшенном переулке игровую зону оформили в замковом стиле. Ее главный элемент – большой игровой комплекс с открытой спиральной горкой и закрытой спиралью, переходящей в трубу-горку. Дополнительно установили качели, песочницу, пружинные качалки и качели-гнездо. Рядом создали зону для спокойных игр со скамейками и урнами. Комплекс рассчитан на разные сценарии: дети могут подниматься по лестницам, лазать по горкам и спускаться с них, а также тренировать ловкость, преодолевая препятствия.

На Бескудниковском бульваре появился необычный игровой комплекс в виде яркого зеленого яблока на деревянных опорах. Рядом смонтировали динамические элементы – наклонную вращающуюся карусель-диск и круглую платформу. Для развития баланса установили деревянные столбики разной высоты. Еще одна конструкция объединяет функции игрового холма и скалодрома: в нее входят металлический тоннель и зацепы для лазанья. Для маленьких детей обустроили отдельную зону с качалкой в виде деревянной машины, песочницей и домиком, а также поставили уличную мебель.

На Малой Тульской улице установили игровой комплекс в виде фигуры медведя с бочонком меда. Игровую зону на Загородном шоссе оформили в тропическом стиле – здесь разместили элементы в виде пальм. На соседних территориях также смонтировали сюжетные комплексы с нестандартными конструкциями, рассчитанными на детей разных возрастов.

Ранее спортивные площадки и новые прогулочные маршруты появились в сквере за музеем "Бородинская битва" в районе Дорогомилово на западе Москвы. В рамках работ специалисты обустроили дополнительные проходы от центральной пешеходной зоны к жилым домам, а вдоль них установили скамейки и качели. Кроме того, они заменили более 2,2 тысячи квадратных метров покрытия пешеходной зоны.

