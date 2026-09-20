Пять человек пострадали в результате атаки БПЛА в Ленинском округе Подмосковья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Пять человек пострадали при атаке БПЛА в Ленинском округе Московской области. Об этом сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что раненые находятся в больнице и получают всю необходимую медицинскую помощь. По слова главы округа, поврежденными оказались 14 домов, в том числе в Молоково, Милькове и Андреевском. На местах задействованы экстренные и оперативные службы.

"Все адреса обследуются специалистами. После завершения работы экстренных служб будет проведена оценка ущерба и организована необходимая помощь жителям", – написал Каторов.

Кроме того, глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов указал в своем телеграм-канале, что на базе микроавтобуса в муниципалитете был развернут оперативный штаб.

Московский регион подвергся массированной атаке БПЛА с субботы, 19 сентября. Всего за этот период сбито более 1,6 тысячи беспилотников. Несколько из них достигли территории МНПЗ, а один попал в жилой дом в столице.

В Подмосковье в результате атаки погибли два человека. Трагедии произошли в Орехово-Зуевском округе и в населенном пункте Софьино.

Кроме того, в Софьине произошел пожар на складском комплексе. Еще одно серьезное возгорание зафиксировано в Котельниках, где БПЛА попал в многоквартирный дом в микрорайоне Новые Котельники. В Истре были повреждены жилой дом и здание предприятия.

