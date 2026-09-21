Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 09:23

Город

На северо-западе столицы обустроили площадки для круглогодичных занятий спортом

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В разных районах Северо-Западного округа столицы обустроили современные пространства для занятий спортом. Жители могут тренироваться и играть в настольный теннис рядом с домом в любое время года, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

На Химкинском бульваре появилась площадка для разных видов тренировок. Для силовых упражнений здесь разместили брусья, скамью для пресса, гантельный ряд и уличные тренажеры. Также установили два стола для настольного тенниса, а рядом поставили скамейки для отдыха.

Спортивно-гимнастический комплекс включает шведскую стенку, рукоход, брусья, кронштейны для колец, перекладины для функциональных тренировок и боксерский мешок.

На улице Барышихе оборудовали многофункциональное пространство. В нем есть тренажеры для жима ногами и от груди, шведская стенка и оборудование для развития силы и выносливости. Такой набор подходит как для разминки, так и для полноценной силовой тренировки на свежем воздухе.

На Большой Набережной улице открылась современная воркаут-зона. Здесь установили тренажеры для жима ногами и от груди, а также для развития бицепсов. Пространство дополнили скамейками для отдыха.

На улице Кулакова обустроили площадку для круглогодичных занятий. Учтя пожелания местных жителей, здесь разместили эллипсоид, гантельный ряд, тренажеры для жима ногами и от груди, гиперэкстензии и другие силовые снаряды. Площадку дополнили шведской стенкой с турниками.

На улице Берзарина в Хорошёво-Мнёвниках открылась спортивная зона под открытым небом. На ней установили тренажеры для жима от груди, верхней тяги, гребли, а также для развития мышц спины и ног.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы закончили благоустройство зоны между улицами Мельникова и Симоновский Вал. В спортивную зону вошла отремонтированная хоккейная коробка с новым ограждением. Летом на ней играют в мини-футбол, а зимой заливают каток. Рядом сделали площадку для воркаута с турниками.

Читайте также


городспортблагоустройство

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика