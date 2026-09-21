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21 сентября, 09:01

Происшествия

Более 240 беспилотников сбиты над Россией за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы ПВО за прошедшую ночь нейтрализовали 244 украинских беспилотника самолетного типа над страной. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, перехват осуществлялся над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями.

Кроме того, БПЛА противника уничтожили над Краснодарским краем, Адыгеей, Башкирией, Татарстаном и акваторией Черного моря.

Около 50 дронов сбили в шести районах Ростовской области. Атаку удалось отразить в Верхнедонском, Чертковском, Миллеровском, Красносулинском, Шолоховском и Тарасовском районах. При этом информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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