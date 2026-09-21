Около 50 вражеских БПЛА уничтожено в шести районах Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В шести районах Ростовской области сбили порядка 50 беспилотников в ночь на понедельник, 21 сентября, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем канале на платформе MAX.

По словам главы региона, воздушную атаку удалось отразить в Верхнедонском, Чертковском, Миллеровском, Красносулинском, Шолоховском и Тарасовском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Ранее три человека пострадали при атаке БПЛА на Белгородскую область. Мужчина и женщина получили травмы при ударе дрона по автомобилю в селе Нижнее Березово-Второе в Шебекинском округе.

Кроме того, осколочные ранения грудной клетки получила 17-летняя девушка. Беспилотник сдетонировал на дорожном полотне.

