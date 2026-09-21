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21 сентября, 07:56

Культура

Выставка картин на ВДНХ раскрывает драматургию исторической живописи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ начала работу выставка "Искусство сцены. Академическая живопись". Экспозиция объединяет живопись и театральное искусство, предлагая посетителям изучить выразительный язык жестов, мизансцен и поз героев. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Представленные картины и скульптуры напоминают кадры из фильмов или театральные сцены. Центральное место в зале "Исторические сюжеты" занимает полотно Ореста Кипренского "Дмитрий Донской на Куликовом поле", написанное в 1805 году. Картина создана в эпоху патриотического подъема первой половины XIX века, когда деятелей искусства вдохновляли подвиги Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского и других героев.

На выставке также представлено полотно Николая Ге "Аэндорская волшебница вызывает тень Самуила" (1856) из собрания Государственного Русского музея. Картина основана на ветхозаветном сюжете о царе Сауле, пожелавшем узнать свою судьбу перед военным походом. Большой размер холста (288 на 341 сантиметр) позволяет детально рассмотреть жесты персонажей. За эту работу художник получил звание академика и большую золотую медаль Академии художеств.

Еще один экспонат – картина Александра Иванова "Иосиф, толкующий сны заключенным с ним в темнице виночерпию и хлебодару" (1827), также созданная на библейский сюжет. Для усиления контраста эмоций двух героев художник написал их с одного натурщика. За эту работу Иванов получил большую золотую медаль Академии художеств и возможность отправиться в Италию.

Ранее "Мосбилет" составил подборку самых интересных выставок второй половины сентября. Посетители смогут узнать об одежде разных эпох, увидеть работы художника Евгения Рухина, познакомиться с ботаническими иллюстрациями Александра Шипиленко и вспомнить историю дружбы Александра Солженицына с Галиной Вишневской.

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