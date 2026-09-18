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18 сентября, 18:16

Политика

Путин заявил, что РФ в разы нарастила выпуск БПЛА

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

БПЛА бесперебойно поступают в российские войска, а сам выпуск беспилотников вырос в разы. Об этом заявил Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле, состоявшейся накануне Дня оружейника.

По словам главы государства, выпуск по отдельным классам БПЛА вырос даже в десятки раз. Поставки средств поражения и боеприпасов, включая высокоточные ракеты и снаряды, увеличились более чем в 22 раза. Радиолокационных станций стало поставляться почти в пять раз больше, бронетанкового вооружения – в 2,5 раза.

"При этом ОПК направляет оружие и технику не только на фронт. В полном объеме закрываются все потребности вооруженных сил и всех силовых ведомств вообще", – отметил президент.

Лидер страны также обратил внимание, что оружейники работают сверхурочно и выезжают на передовую, чтобы понять нужды войск. Он добавил, что Россия выпускает современные и во многом уникальные вооружения, признанные одними из самых надежных в мире, и прочно удерживает позиции среди лидеров мирового оружейного рынка.

Ранее Путин призывал уделить внимание расширению военно-технологической кооперации и партнерства с другими странами. В настоящее время Россия реализует и прорабатывает уже более 340 таких проектов с 14 иностранными государствами. Кроме того, партнерство можно наладить со странами других регионов планеты, в том числе с государствами Африканского континента.

Путин сообщил о значительном росте производства на оборонных предприятиях России

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