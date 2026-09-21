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21 сентября, 08:49

Происшествия

Подростки попытались проникнуть на крышу высотки в Шмитовском проезде

Видео: MAX/"Петровка, 38"

Группа подростков попыталась незаконно проникнуть на крышу высотного здания в Шмитовском проезде в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.

Охранники частного охранного предприятия пресекли нарушение, однако в ответ злоумышленники распылили в их сторону содержимое перцовых баллончиков и произвели несколько выстрелов из сигнального пистолета.

Полицейские задержали шестерых подозреваемых от 14 до 18 лет на улице Горбунова. Все они являются жителями столичного региона.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Двоих фигурантов заключили под стражу, остальные находятся под домашним арестом. Материалы переданы в следственные органы.

Ранее подростки напали на водителя трамвая в Свердловском районе Перми. По данным следствия, агрессивно настроенные молодые люди сначала ударили по вагону, а затем один из них нанес удар водителю по лицу. Заведено уголовное дело о хулиганстве.

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