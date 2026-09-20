В подмосковной Истре жилой дом и здание предприятия повреждены из-за атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В результате украинских ударов с помощью БПЛА в Подмосковье были повреждены жилой дом и здание предприятия в Истре. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в MAX.

По его данным, в результате ЧП в Истре никто не пострадал. Другие данные о повреждениях уточняются.

Ранее Воробьев сообщил, что еще один инцидент произошел в Софьино. Там после атаки беспилотника вспыхнул пожар на складском комплексе.

Информация о пострадавших уточняется. На местах работают пожарные и экстренные службы.