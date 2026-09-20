Собянин: силами ПВО уничтожено 152 БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО перехватили и сбили 152 БПЛА, летевших на Москву утром в воскрсенье, 20 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

Мэр столицы добавил, что на месте падения обломков дронов работают экстренные службы.

До этого Собянин сообщил, что объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) был поврежден в результате атаки БПЛА. Никто из людей не пострадал.

На фоне атаки беспилотников были введены временные ограничения во всех столичных аэропортах. Авиагавани не отправляют и не принимают самолеты.