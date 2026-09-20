20 сентября, 07:09Мэр Москвы
Собянин: силами ПВО уничтожено 152 БПЛА на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО перехватили и сбили 152 БПЛА, летевших на Москву утром в воскрсенье, 20 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.
Мэр столицы добавил, что на месте падения обломков дронов работают экстренные службы.
До этого Собянин сообщил, что объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) был поврежден в результате атаки БПЛА. Никто из людей не пострадал.
На фоне атаки беспилотников были введены временные ограничения во всех столичных аэропортах. Авиагавани не отправляют и не принимают самолеты.