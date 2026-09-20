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20 сентября, 09:17

Происшествия

Суд в Коми приговорил геймера к обязательным работам за обман в CS2

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Суд в Коми приговорил геймера к 120 часам обязательных работ за обман в игре Counter-Strike на 13 тысяч рублей при продаже скинов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие материалы дела.

Согласно им, фигурант общался с другим игроком в мессенджере. Молодой человек поинтересовался продажей скинов в виде уникальных обликов персонажа, оружия или других игровых предметов. Собеседник отправил ему старый скриншот с предметами, которыми уже не владел, предложив ножи, перчатки и образ на винтовку. В результате за них он получил 13 тысяч рублей.

Потерпевший обратился в полицию, рассказав, что является студентом и нигде не работает, поэтому такая сумма для него является существенной.

По данному факту было заведено уголовное дело о мошенничестве. В суде фигурант признал вину и раскаялся. По словам мужчины, он пошел на обман из-за тяжелого финансового положения. При этом он добровольно возместил ущерб.

Ранее аферисты под предлогом якобы оформленной доверенности похитили у 18-летнего молодого человека 35,3 миллиона рублей на востоке Москвы. Неизвестные позвонили молодому человеку и представились работниками различных ведомств. Они заявили, что от его имени оформлена доверенность на незнакомого гражданина, который может совершить преступления, используя его данные.

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