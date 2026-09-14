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14 сентября, 16:01

Происшествия

Мошенники обманули школьницу на 15 млн руб в Чебоксарах

Фото: depositphotos/Keola

Десятиклассница из Чебоксар передала мошенникам 15 миллионов рублей, поверив, что их нужно "задекларировать". Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города.

По информации полицейских, школьнице поступил телефонный звонок якобы из транспортной компании. Аферисты заявили о поступлении посылки и попросили назвать СМС-код для доставки. При этом мать подростка действительно ждала почтовое отправление, поэтому девочка поверила неизвестным.

После этого ей позвонила якобы сотрудница правоохранительных органов, которая припугнула серьезными проблемами у родителей из-за "незадекларированных денежных средств", находящихся дома. Злоумышленница убедила школьницу ответить на звонок по видеосвязи и обыскать квартиру. Тогда девочка и обнаружила деньги.

Поверив, что средства вернут после "декларирования", десятиклассница на такси поехала в Цивильский округ, где отдала все накопления курьеру.

Ранее пенсионерка из Москвы отдала мошенникам свыше 12,5 миллиона рублей. Под видом правоохранителя один из аферистов убедил женщину, что ее квартира якобы продана, а деньги направлены на финансирование преступной деятельности. После этого он попросил ее перевести незадекларированные деньги на "специальный счет".

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