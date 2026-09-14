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14 сентября, 16:55

Шоу-бизнес

Хайди Клум подарила сыну на 21-летие Ferrari за 200 тысяч долларов

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/heidiklum

Модель Хайди Клум подарила старшему сыну Генри на 21-летие спортивный Ferrari F430 ярко-красного цвета стоимостью около 200 тысяч долларов. Запись момента вручения ключей 53-летняя звезда опубликовала на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Подарок оказался результатом семейного пари, которое Генри несколько лет назад заключил со своим отчимом Томом Каулитцем. Музыкант группы Tokio Hotel пообещал подарить пасынку настоящий суперкар, если тот победит его в Mario Kart.

Каулитц сдержал обещание и заранее позаботился о сюрпризе. Еще в прошлом году он тайно приобрел машину в одном из автосалонов и на протяжении 12 месяцев хранил ее в закрытом гараже, чтобы Генри не узнал о подарке раньше времени.

Ранее Филипп Киркоров подарил дочери Алле-Виктории браслет от ювелирного дома Borcelle стоимостью 87 тысяч рублей за хорошую учебу. Та с радостью приняла подарок и поблагодарила отца. Украшение выполнено из серебра 925-й пробы с синтетическими бриллиантами особой огранки.

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