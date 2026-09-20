ВС РФ поразили в Киеве предприятие "Радионикс" и дата-центр "Би-мобайл"

Фото: MAX/"Минобороны России"

ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по объектам в Киеве, сообщили в Минобороны России.

В частности, было поражено предприятие радиоэлектронной промышленности "Радионикс". Оно занимается производством систем управления для таких ракет, как "Фламинго", "Нептун", FP-7 и FP-9.

Второй объект – дата-цент "Би-мобайл". Он предназначается для хранения, обработки и передачи данных, включая разведывательные, а также для функционирования сетевого оборудования в интересах ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне проведения СВО – Марьевку и Гулево в ДНР, Лошаково и Комиссарово в Харьковской области, а также Зеленую Диброву в Запорожской области. Это сделали подразделения группировок войск "Центр", "Север" и "Восток" соответственно.

