Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военные за сутки пресекли попытку выхода из окружения штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Гогино Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, российские подразделения нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Сердобина, Хрипунов и Бузова. В ведомстве не уточнили численность потерь украинской стороны.

Ранее гаубичный артиллерийский взвод уничтожил более 15 военнослужащих ВСУ, которые препятствовали продвижению российских штурмовых групп. Получив от разведки координаты скопления украинских военных, расчеты открыли огонь, несмотря на продолжающееся огневое воздействие противника.

Также Минобороны сообщало об освобождении населенного пункта Ольховатка в Харьковской области. В ведомстве заявили, что контроль над ним установили благодаря действиям подразделений группировки войск "Север".