Собянин: на месте попадания БПЛА в здание работают экстренные службы

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Во время продолжающейся атаки БПЛА один из дронов попал в здание в районе Орехового бульвара в столице. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

Мэр города добавил, что экстренные службы работают на месте происшествия.

Ранее Собянин сообщил о ликвидации 35 беспилотников, летевших на Москву. Всего за ночь силами ПВО было сбито 186 дронов.

Кроме того, на фоне атаки БПЛА были введены временные ограничения в столичных аэропортах Домодедово, Жуковский, Внуково и Шереметьево. Воздушные гавани не отправляют и не принимают самолеты.