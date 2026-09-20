20 сентября, 06:50Мэр Москвы
Собянин: на месте попадания БПЛА в здание работают экстренные службы
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Во время продолжающейся атаки БПЛА один из дронов попал в здание в районе Орехового бульвара в столице. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.
Мэр города добавил, что экстренные службы работают на месте происшествия.
Ранее Собянин сообщил о ликвидации 35 беспилотников, летевших на Москву. Всего за ночь силами ПВО было сбито 186 дронов.
Кроме того, на фоне атаки БПЛА были введены временные ограничения в столичных аэропортах Домодедово, Жуковский, Внуково и Шереметьево. Воздушные гавани не отправляют и не принимают самолеты.