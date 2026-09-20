Собянин: еще 15 направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Отражена атака еще 15 БПЛА, летевших на Москву в ночь на воскресенье, 20 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

Мэр столицы добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении еще 27 вражеских БПЛА. Всего на данный момент был сбито 76 дронов.

На фоне этого были введены временные ограничения в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Авиагавани не отправляют и не принимают самолеты.