Собянин: силы ПВО уничтожили еще 19 БПЛА на подлете к Москве

Фото: MAX/"Минобороны России"

ПВО Минобороны уничтожила 19 беспилотников,летевших на Москву в ночь на воскресенье, 20 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении еще 15 вражеских БПЛА. Всего на данный момент был сбито 110 вражеских дронов.

На фоне этого были введены временные ограничения в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Авиагавани не отправляют и не принимают самолеты.