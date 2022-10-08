В Саудовской Аравии прокомментировали претензии США из-за сокращения добычи нефти

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Высокие цены на бензин в Соединенных Штатах являются следствием дефицита нефтеперерабатывающих заводов в стране, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

"У вас дефицит переработки, вы не строили нефтеперерабатывающие заводы десятилетиями", – сообщил он телеканалу Fox News.

Глава МИД также подчеркнул, что у Саудовской Аравии не было цели навредить США решением сократить нефтедобычу.

Ранее страны – члены ОПЕК+ проголосовали в пользу снижения добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки.

Уточнялось, что все участники сделки поддержали данное решение. Оно начнет действовать с ноября 2022 года.



Цены на нефть на мировом рынке ресурсов стали расти

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