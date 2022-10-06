Saudi Aramco повысила для США ноябрьские цены на нефть

Фото: AP Photo/Amr Nabil

Государственная энергетическая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила для Соединенных Штатов ноябрьские отпускные цены на нефть на 20 центов, для Азии стоимость осталась на прежнем уровне, а для Европы – уменьшилась, сообщает агентство Bloomberg.

"Цены на все сорта для северо-западной части Европы и Средиземноморского региона были понижены. Цены на все сорта для США – повышены на 20 центов", – говорится в сообщении.

Так, цены для Европы и Средиземноморья на сорта Extra Light и Light были снижены на 1,8 доллара, Medium и Heavy – на 1,5 доллара. Таким образом, Arab Light с поставкой в ноябре продается для этих регионов с премией в 0,9 доллара к ICE Brent.

В то время как для Штатов цена на нефть увеличена на 0,2 доллара – ноябрьская Arab Light продается с премией в 6,35 доллара по отношению к ASCI.

Цена на ключевой сорт Arab Light с поставкой на ноябрь для Азии сохранилась на отметке в 5,85 доллара за баррель относительно региональной марки Oman/Dubai.

Ранее декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжан Юйгуй заявил, что переход нефтегазового гиганта Saudi Aramco на расчеты в юанях является маркером скорого краха господства доллара.

Он напомнил, что на фоне разговоров о возможном использовании Саудовской Аравией юаней в нефтяных сделках с Китаем, а Россией и Индией – рубля и рупии во взаимных расчетах многие заговорили об ослаблении роли доллара на мировом энергетическом рынке. С этим согласился и Юйгуй, который выразил уверенность, что сделка Saudi Aramco с Китаем, оборот которой превышает 350 миллиардов долларов, приведет к настоящему взрыву на рынках нефти и газа.

В ближайшее время, как считает Юйгуй, США столкнутся со сложностями поддержания гегемонии доллара на фоне упадка собственной национальной мощи. Затем из-за перехода стран к углеродной нейтральности нефтедолларовая система будет вынуждена уступить другим валютам или претерпеть частичные изменения.



Цены на нефть на мировом рынке ресурсов стали расти

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