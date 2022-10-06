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13:25

Экономика

Песков заявил о деструктивном влиянии возможного введения ограничений цены на нефть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Введение ограничений цены на российскую нефть окажет деструктивное влияние на рынки и навредит большинству стран мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, очень многие страны понимают абсурдность резких движений, которые обдумываются в настоящий момент в Евросоюзе, которые подстрекаются Соединенными Штатами, относительно введения потолков цен (на нефть. – Прим. ред.)", – приводит ТАСС его слова.

Официальный представитель Кремля добавил, что принятое ОПЕК+ решение о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки позволит сохранить стабильность на мировых рынках, оно не направлено на солидарность с каким-либо государством.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия прекратит поставки нефти в страны, которые выступят в поддержку введения потолка цен на топливо.

Согласно его заявлению, в бюджет России заложена стоимость нефти в 70 долларов за баррель. Она является комфортной для страны, уточнил Новак.

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев, в свою очередь, заявил, что введение потолка цен на нефть может спровоцировать остановку продажи энергоресурсов.

Аналитик отметил, что установка потолка цен на нефть приведет к переходу поставок энергоресурсов через "Северные потоки" в другие страны. Беляев подчеркнул, что Москва будет переходить на рынки стран, которые принесут ей больше выгоды.

Цены на нефть на мировом рынке ресурсов стали расти

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