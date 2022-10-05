Эксперт объяснил, как повлияет потолок цен на нефть на российскую экономику

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Введение потолка цен на нефть, которое в дальнейшем скажется на резком падении стоимости сырья на мировом рынке, маловероятно будет иметь серьезные последствия для российской экономики. Об этом в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" сообщил член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты РФ Роман Танкаев.

Он добавил, что подобные меры, скорее отразятся на США и ЕС. В российской экономике не будет убытков.

Эксперт сообщил, что страны ОПЕК+ уже приняли ряд мер для компенсации резкого падения спроса на нефть, в том числе сократили объемы добычи топлива. Однако, по словам специалиста, спрос будет оставаться на высоком уровне.

"Спрос все-таки будет оставаться достаточно высоким, все страны ОПЕК+ сократят объемы поставок. Россия тоже сократит объемы поставок, в результате баланс спроса и предложения кардинально не изменится, скорее всего, цены даже подрастут достаточно сильно, как это было и с газом тоже", – предположил Танкаев.

Он уточнил, что подобные обстоятельства окажут положительное влияние на Россию, поскольку денежные средства, поступающие в страну, станут больше, чем до снижения объемов поставок.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия прекратит поставки нефти в страны, которые выступят в поддержку введения потолка цен на топливо.

Согласно его заявлению, в бюджет России заложена стоимость нефти в 70 долларов за баррель. Она является комфортной для страны, уточнил Новак.

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