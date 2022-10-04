ЕС согласовал новый пакет санкций против России – СМИ

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Представители стран Евросоюза пришли к единогласному решению в отношении восьмого пакета санкций против России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.

В новый пакет санкций, в том числе войдут ограничения по потолку цен на нефть.

Ожидается, что окончательная версия документа будет утверждена дипломатами 5 октября.

До этого сообщалось, что ЕС в рамках новых санкций в отношении РФ может внести в черные списки 29 человек.

Кроме того, в зарубежных СМИ сообщили, что Евросоюз планирует ввести ограничения на новые контракты с российскими нефтяными гигантами "Газпром нефтью", "Роснефтью" и "Транснефтью". Санкции будут предусматривать и запрет на импорт из России икры, сигарет, спиртного, стали и древесины.

Ранее Соединенные Штаты ввели в отношении России новый пакет санкций, в который вошли десятки физических и юридических лиц. Ограничения предполагают запрет на въезд в страну и заморозку активов при их наличии для указанных лиц.

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